Dries Roelvink en Ben Cramer brengen samen nieuwe single uit

Het is een bewerking van het lied Amigos Para Siempre dat componist Andrew Lloyd Webber in 1992 maakte voor de Olympische Spelen in Barcelona. Het nummer werd toen uitgevoerd door José Carreras en Sarah Brightman. „Maar eigenlijk is dit óns verhaal”, aldus Roelvink.

Het idee om samen een single op te nemen, komt ook van Dries. Hij wilde graag een single uitbrengen met zijn jeugdheld Ben Cramer, die hij in 1985 leerde kennen. Het tweetal heeft ook een videoclip gemaakt die op 7 september wordt gelanceerd.