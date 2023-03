Premium Het beste van De Telegraaf

Hij coachte haar bij alom bejubelde rol Wint Cate Blanchett een Oscar door Nederlandse Job Maarse?

Cate Blanchett bij de première van de film, waar ze van het publiek een minutenlang durende staande ovatie kreeg. Ⓒ Getty Images

Als zij het niet meer zag zitten en onzeker werd over haar geloofwaardigheid als dirigent, sprak hij haar moed in. Zo ontstond op de set van de internationaal geprezen film Tár een vertrouwensband tussen Cate Blanchett (53) en Job Maarse (75). De wereldberoemde actrice en de Nederlandse musicus konden het uitstekend met elkaar vinden. „Ze is een ontzettend leuk en lief mens.”