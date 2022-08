Nieuwe advocaten Amber Heard: vertrouwen erop dat rechter oordeel terugdraait

Elaine Bredehoft is niet langer de hoofdadvocaat van de Aquaman-actrice. Zij is vervangen door David L. Axelrod en Jay Ward Brown die in het hoger beroep Heard zullen verdedigen. In een verklaring laten zij weten dat ze „erop vertrouwen” dat het hof goed luistert naar de wet en dat de rechter het oordeel in de smaadzaak zal terugdraaien.

De actrice verloor begin juni de zaak die Depp had aangespannen nadat zij - zonder de acteur bij naam te noemen - naar hem zou hebben verwezen in een artikel over huiselijk geweld. Zij moest hem daarom miljoenen dollars schadevergoeding betalen.