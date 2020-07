Kanye West zet volgende stap naar het Amerikaanse presidentschap

Kanye heeft 1327 handtekeningen verzameld, een stuk meer dan de benodigde achthonderd om op het biljet te komen. De rapper diende maandag al hetzelfde verzoek in bij Missouri. Op donderdag verloopt de deadline voor de staat New York, daarvoor heeft hij 30.000 handtekeningen nodig. Kanye zou van plan zijn ook daar een verzoek in te dienen.

De rapper kondigde begin deze maand aan dat hij aan de verkiezingen mee wilde doen als onafhankelijk kandidaat. Zijn eerste campagnebijeenkomst hield hij vorige week zondag en die kreeg veel aandacht op sociale media.

