Ye: ’Doet pijn als mensen me gek noemen’

De 45-jarige rapper, die kampt met een bipolaire stoornis, deelt op Twitter en Instagram vaak uitgebreid hoe hij over dingen denkt. Dat doet de Amerikaan omdat hij er „alles aan wil doen” om bepaalde gevoelens uit zijn „lichaam” te krijgen.

Over zijn ex Kim Kardashian en de problemen met de gedeelde voogdij over hun vier kinderen praat hij naar eigen zeggen, omdat hij anders niet wordt gehoord. „Ik moet me als een ongelooflijke klootzak gedragen om iets te zeggen te kunnen hebben over mijn kinderen vanwege alle mensen die controle hebben over de kinderen.”