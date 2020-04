Escher in het Paleis dreigt ton subsidie kwijt te raken

Tempel die als directeur van het Kunstmuseum Den Haag ook verantwoordelijk is voor de collectie en de exploitatie van Escher in het Paleis vindt het advies ’onbegrijpelijk’. „Er spreekt een dedain uit voor de kunst van Escher, voor het gebouw waarin we gevestigd zijn en het succes dat het museum is. Met amper 10FTE trekken we jaarlijks 170.000 bezoekers, waaronder heel veel schoolklassen, maar ook dagjesmensen die normaal gesproken niet zo snel over de drempel van een museum durven te stappen.”

Benno Tempel meent dat dedain voor Eschers werk uit het negatieve advies spreekt. Ⓒ Foto ANP

„Het lijkt wel of de commissie niets van onze missie begrepen heeft. Wij zijn een ’instapmuseum’, een plek waar een breed publiek op een laagdrempelige kennis kan maken met het fascinerende werk van Maurits C. Escher. Ze verwijten ons niet voldoende te doen aan inclusie. Maar we trekken al een divers publiek en hebben juist een mooi programma opgezet voor bezoekers met een visuele beperking. Ook zijn er vergevorderde plannen voor een project speciaal gericht op verstandelijk gehandicapten.”

Slecht signaal

Tempel heeft het gevoel alsof het museum gestraft wordt voor zijn succes. „Toen ik in 2009 aantrad, trokken we nog geen 70.000 bezoekers per jaar. Nu zijn er ruim 100.000 meer. En is het net of we met elke betalende bezoeker extra we een euro moeten inleveren. Dit is zo’n ongelooflijk slecht signaal, ook naar andere culturele instellingen. Doe je je best, behaal bijna de helft uit eigen inkomsten, krijg je alsnog de deksel op je neus.”

Ook andere cultuurinstellingen hebben met teleurstelling kennisgenomen van het advies voor het nieuwe Haagse Kunstenplan. Zo wordt de subsidie van Lonneke van Leth Dans na 16 jaar stopgezet. De danseres en choreografe kan er met haar hoofd niet bij. „Juist op dit moment met meer geboekte schoolvoorstellingen dan ooit, wordt verdere groei in de kiem gesmoord.”

Danseres Lonneke van Leth is teleurgesteld over het advies. Ⓒ Foto René Oudshoorn

Ze benadrukt dat haar gezelschap al jaren met succes voor de Haagse jeugd speelt. „De voorstellingen zijn voor de jeugd een onmisbare schakel in het brede Haagse danspalet. Vorig jaar werden met honderden voorstellingen 17.000 kinderen bereikt van de Schilderswijk tot Benoordenhout.”

De Jan Campert-Stichting is ook geschrokken van het advies. Door een korting van 25% wordt de stichting naar eigen zeggen ’gemarginaliseerd’. „In de toekomst kunnen we alleen nog de literaire prijzen van Den Haag toekennen, waaronder de Constantijn Huygensprijs en de Jan Campertprijs. Zelfs voor de uitreiking ervan is een ontoereikend budget beschikbaar gesteld om de prijzen in de vorm van een publieksmanifestatie uit te reiken waarbij Haagse scholieren worden betrokken.” Dat gebeurde tot vorig jaar bij het Schrijversfeest, georganiseerd door Writers Unlimited en de Jan Campert-Stichting samen.

Protest

Benno Tempel geeft de moed nog niet op. Hij gaat protest aantekenen. „De wethouder hoeft tenslotte dit advies niet op te volgen.” Hij hoopt dat Robert van Asten, de wethouder van cultuur tot een ander inzicht komt. „Eigenlijk is Escher in het Paleis uit zijn jasje gegroeid. In de huidige situatie kan er geen bezoekers meer bij. Groei en doorontwikkeling zijn nodig. Dat past ook in het economische beleid van de binnenstad.”

Zeker in tijden van corona is dit advies domweg obsceen. „We doen als musea alle moeite om de coronacrisis het hoofd te bieden, nu we noodgedwongen al weken de deuren dicht moeten houden en er geen cent aan inkomsten binnen komt. En dan komt dit ontmoedigende negatieve advies er ook nog eens overheen. Dit komt echt zo slecht uit.”