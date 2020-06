Paul McCartney voelt zich ziek en boos om dood George Floyd

„Terwijl we overal ter wereld protesten en demonstraties zien, weet ik dat velen van ons willen weten wat we kunnen doen om te helpen”, schrijft de Beatle. „Niemand van ons heeft alle antwoorden en er is geen ’quick fix’, maar we hebben verandering nodig. We moeten allemaal samenwerken om racisme in alle vormen te overwinnen. We moeten meer leren, meer luisteren, meer praten, onszelf onderwijzen en - boven alles - actie ondernemen.”

McCartney kan zich nog herinneren dat The Beatles in 1964, ten tijde van de segregatie, zouden optreden in de Amerikaanse stad Jacksonville en dat zwarte en witte fans in de zaal werden gescheiden. „Dat voelde verkeerd. We zeiden: ’Dat gaan we niet doen!’ En het concert dat we toen deden was het eerste daar met een niet gesegregeerd publiek. Daarna zorgden we ervoor dat dat zo in ons contract vermeld stond. Voor ons voelde dat als common sense.”

Zinloze moord

Dat raciale ongelijkheid nu nog steeds bestaat, vindt de zanger onbegrijpelijk. „Ik voel me ziek en boos dat het bijna zestig jaar later is en dat de wereld in shock is door de vreselijke beelden van de zinloze moord van George Floyd door racisme van de politie, net als de talloze anderen die daarvoor kwamen.”

McCartney steunt alle demonstraties die het overlijden van Floyd teweeg hebben gebracht. „Ik wil gerechtigheid voor George Floyds familie, ik wil gerechtigheid voor hen allen die zijn overleden en hebben geleden. Niets zeggen is geen optie”, besluit de zanger zijn bericht. Ook deelde hij een lijstje met organisaties die zich inzetten tegen racisme