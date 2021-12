’Justin en Hailey Bieber zijn klaar voor kinderen’

„Baby’s zijn zeker een gespreksonderwerp voor Justin en Hailey. Hij is 27 jaar en zij 25, en beide hebben er nooit een geheim van gemaakt om een groot gezin te willen stichten. Ze zouden heel gelukkig worden met kinderen om hen heen, als ze dat gegeven is door God. Zij zijn er in ieder geval klaar voor en ik weet zeker dat de Biebers ook hele leuke ouders zullen worden”, aldus een bron.

Justin en Hailey trouwden in september 2018 in een rechtbank in New York, zonder familie en vrienden erbij. Een jaar later deden ze dat nog eens goed over, met al hun geliefden aanwezig en een groot feest om hun liefde te bezegelen.

„Justin houdt zo ontzettend veel van Hailey, hij is ervan overtuigd dat zij de ware is. Hun relatie is niet altijd even soepel verlopen, maar dat heeft hen juist sterker gemaakt. Hailey heeft rust in Justins leven gebracht, iets wat hij heel erg nodig had. Hij ziet haar als zijn absolute soulmate en allerbeste vriend. Het vaderschap is zijn ultieme doel, dat zou de kroon op de relatie met Hailey zijn.”