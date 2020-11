Relatie Lamar Odom en Sabrina Parr voorbij

Sabrina kan naar eigen zeggen niet langer bij Lamar blijven. De voormalig basketballer heeft ’een aantal dingen waar hij alleen aan moet werken’.

„Jullie weten allemaal dat ik eerlijk en transparant ben, dus ik moet de eerste zijn om jullie te laten weten dat ik niet langer verloofd ben met Lamar”, aldus Sabrina. „Dit was een moeilijke beslissing voor mij, maar het is het beste voor mijzelf en mijn kinderen.”

Vorig jaar op 11 november ging Lamar op zijn knieën. Hij en Sabrina hadden toen nog pas drie maanden een relatie. Voor de oud-basketballer was het niet de eerste keer dat hij zich snel verloofde. Met zijn ex-vrouw Khloé Kardashian trouwde hij in 2009 al na een maand. Het huwelijk strandde na vier jaar omdat Lamar meerdere keren was vreemdgegaan en worstelde met verslavingen.

Lamar en Sabrina hadden afgelopen zomer hun trouwdatum gevonden. Op 11 november 2021 had het huwelijk plaats moeten hebben.