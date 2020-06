’Ik ga haar niet gelukkig maken’

Maxime, Marcel en Milly wagen het er opnieuw op.

Dappere dodo’s zijn het. Milly, Marcel en Maxime trouwden voor het oog van comfortabel op de bank hangend Nederland met een wildvreemde. Om uiteindelijk nog te worden gedumpt ook. Het weerhoudt hen er niet van opnieuw liefde te zoeken in Married at first sight: second chance. Al heeft Marcel nu wel een curieuze disclaimer.