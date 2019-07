’Miljoenencontract voor sappige verhalen over Michael Jackson en Elvis’

Lisa Marie en Michael waren getrouwd van 1994 tot 1996, wat voor de buitenwereld als een complete verrassing kwam. Presley bekende later dat ze zich eenzaam had gevoeld in het huwelijk en geen echte connectie met Jackson voelde. Wel verdedigde ze hem altijd als er gevraagd werd naar het vermeende kindermisbruik van Jackson. Volgens Presley ’zat Michael zo niet in elkaar’.

Het is nog niet bekend wanneer het boek verschijnt. Het geld kan Lisa Marie wel goed gebruiken, nu ze ondanks haar eerdere fortuin in enorme financiële problemen zit.

Bekijk ook: Opknapbeurt dochter Elvis