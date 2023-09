Jan Slagter stopt eind 2024 als Omroep MAX-baas

„Ik vind het nog steeds hartstikke leuk – althans, het bedenken van programma’s”, stelt Slagter. „Want waar ik wél klaar mee ben in dit dorp is het besturen, de vergaderingen en de werkgroepen. Op dat gebied ga ik het pitje binnenkort lager zetten.”

Slagter richtte in 2002 Omroepvereniging MAX op, omdat hij vond dat er te weinig programma’s voor 50-plussers werden gemaakt. MAX kreeg in 2005 een aspirant-status, vijf jaar later werd MAX een volwaardige omroep. Met 430.000 leden is MAX op dit moment de grootste ledenomroep van Hilversum.

Rollator-omroep

Volgens Slagter vond men hem in 2005 „een rare man, een idioot, met een rollator-omroep. Nou, we zijn nu een toegevoegde waarde binnen het bestel. En toch voel ik dat dedain soms nog steeds. In het begin waren er mensen die mijn hand niet wilden schudden, die me negeerden. Ik keek nog net niet onder mijn auto als ik ’s avonds vertrok, het was echt vijandig. Heel bizar.”

Hij is wel van plan om ook na zijn afscheid als omroepbaas het gezicht van MAX te blijven. „Ik presenteer hier en daar nog een programma, doe misschien nog de ledendag, kijken hoe lang ik dat volhoud. En als ik straks ook het gezicht niet meer ben - heerlijk.” Zijn vrouw en hij hebben een huis in Málaga gekocht: „Een geweldige stad, echt booming, en gemakkelijk aan te vliegen. Dus ik zie ons daar straks regelmatig vertoeven.”

Een woordvoerder van Omroep MAX laat weten dat in de loop van volgend jaar bekendgemaakt wordt wie Slagter gaat opvolgen.