Hailey Bieber keurt vijandige berichten uit haar naam af: ’Wees aardig of zeg gewoon niks’

„Als je gemene of onbeschaafde reacties uit mijn naam schrijft onder iemands berichten, weet dan dat dit niet is wat ik wil”, schrijft het model. „En weet dat ik nooit hatelijke, gemene of smerige reacties zal steunen. Als je zulke dingen doet, help je mij niet. En als je deelneemt aan zulke dingen, dan maak je deel uit van een cultuur waar ik niks mee te maken wil hebben. Wees alsjeblieft aardig of zeg gewoon helemaal niks.”

Hoewel het bericht niet specifiek gericht is aan iemand, wordt online veel verwezen naar de ruzie die er zou zijn of zou zijn geweest tussen Hailey Bieber en Selena Gomez, een ex-vriendin van Justin Bieber. Volgens sommigen zou Hailey zich destijds in die relatie gemengd hebben, waardoor er vooral onder fans van beide vrouwen een strijd is ontstaan. Eerder dit jaar was het nog Gomez die opriep te stoppen met negatieve comments, nadat ze van Bieber het bericht had gekregen dat die doodsbedreigingen had ontvangen.

Ⓒ Instagram