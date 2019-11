Excuses Blue Circle aan betrokken deelnemers De Villa

„Wij zijn enorm geschrokken van alle reacties naar aanleiding van het RTL5-programma De Villa”, zegt Georgette Schlick, CEO van Fremantle Nederland waar Blue Circle onder valt. „Inmiddels hebben wij samen met RTL met de betrokken kandidaten gesproken en is duidelijk geworden dat er fouten zijn gemaakt. Zowel bij ons als bij de zender. Het mag duidelijk zijn dat wij als producent nooit de intentie hebben gehad een programma te maken waarbij wij deelnemers beschadigen.”

Blue Circle en RTL hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld. „Los van de uitkomsten van dit onderzoek voelen wij ons verantwoordelijk voor de situatie waarin een aantal kandidaten is terechtgekomen. Wij bieden hiervoor onze oprechte excuses aan en doen er momenteel alles aan om hen te helpen.”

Bekijk ook: Extern onderzoek naar incidenten in shows RTL en Blue Circle

Vorige week haalde RTL het programma De Villa per direct van de buis vanwege kritiek over grensoverschrijdend gedrag van kandidaten. Andere programma’s als Temptation Island en Love Island worden voorlopig ook niet uitgezonden. Van Temptation Island is al een nieuw seizoen opgenomen, maar die blijft dus tot nader order op de plank liggen. Temptation Island groeide de afgelopen jaren uit tot een van de succesnummers van RTL 5.

#BOOS

Tim Hofman, die op YouTube te zien is als presentator in #BOOS, kondigt op Twitter aan dat donderdag de vrouwelijke deelnemer van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van De Villa haar verhaal zal doen in het online programma.