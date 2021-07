Anne-Marie met tweede album in ’therapie’

Anne-Marie Nicholson: „Ik ben er volmaakt gelukkig mee en trots op.”

Het begint een bekend riedeltje te worden, artiesten die de coronacrisis aangrepen om nieuwe muziek te maken. Het bijzondere in het geval van de Britse Rockabye-zangeres Anne-Marie is dat ze dat daarvoor al gedaan had. ,,Dingen gebeuren met een reden”, vertelt ze in de aanloop naar de release van haar bijna compleet nieuwe tweede album Therapy vandaag.