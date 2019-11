Management Katja ontkent opname in sekskliniek

„Nee, hier klopt helemaal niets van. Katja verblijft in een yogaretreat, ergens in het buitenland. Dat doet ze elk jaar”, aldus haar manager, die eraan toevoegt dat ze niet weet wanneer de RTL-ster weer huiswaarts keert.

De geruchtenmolen werd op gang gebracht nadat Katja in het Vlaamse televisieprogramma Gert Late Night een boekje opendeed over haar seksleven. Op de vraag wat het maximum aantal mensen is met wie de 44-jarige actrice en haar echtgenoot Freek van Noortwijk samen seks hebben gehad, antwoordde ze. „Hoeveel zouden er passen in een jacuzzi? Eén, twee, drie, vier... ja, zoiets als zeven.”

Bipolaire stoornis

In datzelfde programma vertelde Katja dat ze hoopte zo snel mogelijk zwanger te worden. Haar kinderwens zorgde er echter wel voor dat ze moest stoppen met het innemen van haar medicijnen die ze had voor haar bipolaire stoornis. „Ik wil graag zwanger worden, maar die medicijnen mag je niet combineren met zwangerschap, dus ik moest stoppen. (...) Ik ben 44 en kan niet zo heel erg lang meer wachten.”

Kort na haar uitspraken liet Katja weten dat ze door alle ontstane tumult heeft besloten niets meer over haar seksleven te zeggen. „Ik ben open over veel dingen in mijn leven omdat ik daarmee een statement wil maken; de geldende norm moet niet verward worden met de waarheid. Het is gezond de status quo te bevragen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ik denk dat dat voor veel mensen een bevrijding zou zijn. En tenslotte: ik besef dat mijn openheid niet altijd fijn is voor een aantal mensen waar ik van hou. Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar gezegd heb over ons seksleven”, besloot ze.

Terugtrekken

Na alle commotie die was ontstaan, vertelde Katja haar volgers dat ze een tijdje niet op sociale media te vinden zal zijn. Bij een foto van zichzelf in de natuur schreef ze: „Je terugtrekken uit het leven is iets dat je elke dag zou kunnen, wellicht zou moeten doen. Het voltooit de beweging waar het ten volle deelnemen aan het leven slechts een onderdeel van is. Ik zit een paar weekjes in een prachtig yogaretreat, dus vanuit mij vooral even stilte.”

