Danny de Munk duidt gewraakte uitspraak in overspel-interview

Het gaat om een fragment waarin de acteur zegt: „Ik dacht met mijn lul en niet met mijn hoofd, maar ik ben een man hè.” In de verklaring stelt De Munk: „Daarna wordt het fragment weggesneden. Doordat niet het hele interview is uitgezonden, ontbreekt mijn toelichting hierop, namelijk: dat ik mijn verantwoordelijkheid hiervoor neem ’als een man’ en dat ik niet met excuses wil komen als ’demonen in mijn hoofd’. Hierdoor heeft de kijker dit mogelijk verkeerd begrepen. Ik had daarom toch de behoefte dit even uit te leggen.”

Op een eerdere post van Danny de Munk waarin hij zijn interview aankondigde, kwamen inderdaad kritische reacties op de uitspraak. Zo merkte iemand op dat die opmerking ’niet veel goed doet’. En een ander vroeg zich af waarom hij het zei: „Waarom praat je dit ‘goed’ omdat je een man bent?”.

De woorden ’demonen in mijn hoofd’ gebruikte Waylon onlangs in een post op Instagram waarin hij zijn spijt betuigde over zijn vreemdgaan in de periode dat zijn vriendin Bibi Breijman zwanger was. „Ik kan nu niks zeggen waardoor dit lichter wordt voor Bibi. Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd.”