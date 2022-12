Voormalig chef-kok klaagt Lil Wayne aan: ’Ontslag om zieke zoon’

Volgens entertainmentwebsite TMZ, die de aanklacht in handen heeft, is de 10-jarige zoon van Medlock in mei met hoofdletsel in het ziekenhuis terechtgekomen. De chef-kok en de 40-jarige rapper waren op dat moment in Las Vegas. Medlock wilde terugkeren naar Los Angeles om bij haar zoon te zijn. Toen haar zoon weer beter was is Medlock door Lil Wayne ontslagen, beweert ze.

Volgens Medlock is dat in strijd met de wet in Californië. Daarom eist ze 500.000 dollar van Lil Wayne, wat neerkomt op ongeveer 469.700 euro.

TMZ heeft de rapper om een reactie gevraagd, maar daar heeft hij nog niet op gereageerd.