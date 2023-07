Optreden André Hazes midden in nummer afgekapt: ’Echt even zuur’

Hij had de grote afsluiter van de avond moeten zijn, maar zijn optreden heeft maar kort geduurd. Van de gemeente mocht de show tot elf uur ’s avonds doorgaan. Door een verkeerde planning begon Hazes te laat met zijn optreden. Vlak nadat hij het podium opliep gaf Hazes al aan dat hij een aantal nummers moest schrappen. Midden in het nummer Leef werd zijn microfoon uitgezet, en was de avond voorbij.

André Hazes baalt van de wijze waarop zijn optreden op het muziekevenement is afgebroken. Via Instagram laat de 29-jarige zanger weten dat hij dat „ook echt even zuur” vond.

De organisatie van de Amsterdamse Zomer heeft op Instagram excuses aangeboden voor het afbreken van het optreden. Zaterdagavond begint de show een kwartier eerder, om herhaling te voorkomen.

„Dit lag zeker niet aan André zelf dus, waarvoor onze excuses”, aldus de organisatie. „We willen uiteraard André het podium bieden wat hij verdient en het spectaculaire einde vanavond helemaal af kunnen maken voor alle bezoekers.”