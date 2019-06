Trump scheldt filmicoon Bette Midler uit

De tweet was een reactie op een post van Midler, waarin ze haar verontschuldigingen aanbood voor het delen van een quote van Trump die niet echt bleek te zijn. „Excuses, het blijkt te gaan om een nep-uitspraak uit 2015-2016”, aldus de Hello Dolly-ster. Het citaat dat ze eerder had gedeeld zou uit 1998 komen. De president noemt Republikeinen daarin dom. De quote werd eerder al aangemerkt als nep. „Ik weet niet hoe ik dat gemist heb”, aldus de zangeres. „Het klonk zo als hem, ik geloofde het.”

Trump reageerde: „Uitgerangeerde psycho Bette Midler moest haar excuses aanbieden voor een statement dat ze aan mij toeschreef, dat ze bleek te hebben verzonnen”, aldus de president. „Ze werd betrapt, net zoals de fake nieuwsmedia betrapt worden. Wat een zieke bedrieger!”

Dat hij Bette Midler een ’psycho’ noemt, gaat veel fans van het Hollywoodicoon te ver.