Acteur en zanger leefde laatste jaren in de luwte Jeugdtrauma bleef Willem Nijholt achtervolgen

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

De laatste jaren leefde Willem Nijholt een teruggetrokken bestaan, ver weg van de door hem ooit zo geliefde spotlights. Ⓒ ANP/HH

Terwijl hij kon terugkijken op een rijke carrière, wist Willem Nijholt er maar niet in te slagen om af te rekenen met zijn oorlogsverleden in Nederlands-Indië. Als een schaduw bleef het jeugdtrauma hangen over leven van de zanger en acteur, die afgelopen week overleed.