Nieuwe acteurs versterken cast Soldaat van Oranje - De Musical

Nieuw in de cast zijn onder meer Jelle de Jong als Fred en Lisse Knaapen die de rol van Ada op zich neemt. Raymond Paardekooper is terug en Genio de Groot is nieuw in de rol van Van ’t Sant.

Alex van Bergen en Theo Martijn Wever zijn weer te zien als Erik Hazelhoff Roelfzema en Willemien Dijkstra als Charlotte. Henriëtte Tol, Wivineke van Groningen en Debbie Korper delen de rol van koningin Wilhelmina.

De cast in vernieuwde samenstelling is aanstaande zondagavond te zien in het AvroTros live televisieprogramma de Musical Sing-a-Long!

Ⓒ Joris van Bennekom