Zoontje Elon Musk krijgt andere naam, maar of dat nu een verbetering is?

X Æ A-12, uitgeproken als Ex Ash A Twelve, werd verboden omdat er getallen in de naam zitten. Het getal aan het einde van de naam is daarom vervangen door de Romeinse nummers, die ook staan voor het getal 12.

Begin mei beviel Grimes van haar eerste kind met Tesla-topman Elon Musk. Er was erg veel ophef over de naam van het kind. Al snel kwam het stel met de betekenis ervan. „De X staat voor ’de onbekende variabele’, Æ is ’mijn elvenspelling van AI’ en A-12 verwijst naar een vliegtuig dat de ’voorloper is van SR-17 (ons favoriete vliegtuig)”, schreef Grimes op Twitter.