Wesley en Yolanthe samen op Schiphol

Op een foto is te zien hoe zij samen staan te wachten voor de vlucht, met hun zoontje Xess Xava. Het was juist deze vierjarige die Yolanthe door de moeilijke tijd na de breuk heeft gesleept, vertelde ze eerder aan Vrouw. „Het allerbelangrijkste van alles is mijn lieve Xess Xava (4) die mij elke dag zo veel liefde geeft en heel trots maakt. Ik vind het bijzonder dat ik elk moment mag meemaken van hoe hij groeit en leert.”

Ze gaf toen ook al aan dat ze nog wel contact heeft met de familie van de voormalig profvoetballer, die ook regelmatig hun zoontje opvangen als zij aan de slag moet voor tv-opnames. „Ik hou zielsveel van zijn ouders.”

