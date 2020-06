Bob Dylan noemt moord op George Floyd 'walgelijk'

Floyd stierf eind vorige maand tijdens een hardhandige arrestatie door vier politieagenten. Dat gebeurde in de stad Minneapolis in Minnesota. Dylan is zelf ook geboren en getogen in de staat. „Ik hoop dat er snel gerechtigheid komt voor de familie van Floyd en voor ons land”, zegt Dylan.

Ook over de huidige coronapandemie heeft de 79-jarige musicus iets te zeggen. „Extreme arrogantie kan desastreuze gevolgen hebben. Ik denk dat we aan het begin van het einde zitten”, zegt hij.

Bob brengt deze maand zijn nieuwe album, Rough and Rowdy Ways, uit.