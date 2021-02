Gaat Nick Jonas solo verder?

Volgens The Sun liggen de eerder geplande plannen van de broers stil vanwege het coronavirus. „Ze hebben vorig jaar een album opgenomen, dat op de plank is gelegd omdat ze er momenteel niet samen aan verder kunnen werken. Een reünie zit er voorlopig dus niet in en daarom richt Nick zich op solo projecten”, aldus een bron.

Diezelfde bron meldt dat er geen enkele sprake is van ruzie onderling. „Nee, de broers snappen goed dat ieder nu z’n eigen ding doet en daar stimuleren ze elkaar ook in. Natuurlijk hadden ze nu het liefst samen in de studio gestaan, maar dat kan nou eenmaal niet. Wanneer ze wel weer samen te zien zijn weet niemand, dat hangt helemaal af van wat er de komende maanden in de wereld gebeurt.”