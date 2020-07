Coronapandemie wordt verhaallijn Grey’s Anatomy

„We gaan zeker iets doen met de pandemie”, zegt Vernoff tegen Entertainment Tonight. „Je kunt geen langlopende ziekenhuisserie zijn zonder iets te doen met het medische verhaal van onze tijd.”

Hoewel de opnames van het zeventiende seizoen vanwege het coronavirus nog niet zijn begonnen, zijn de schrijvers al hard aan het werk. „Onze gesprekken gaan constant over hoe we de humor en romantiek levend houden terwijl we deze zeer pijnlijke verhalen vertellen.”