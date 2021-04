Ruud de Wild bereidt zich voor op ’hopelijk laatste operatie’

„Wat fijn dat het weer beter gaat he?! Vandaag 5 km gelopen! Nog een operatie en je bent zo goed als nieuw”, schrijft ze bij een reeks foto’s. Ook in haar Insta Stories deelt ze verschillende foto’s waarin te zien is dat ze samen aan de wandel zijn en samen genieten van een luxe hotel inclusief spa.

Ruud liet eerder deze week al weten dat hij door Olcay als verrassing is meegenomen naar ’een plek waar ik ga rusten, lopen (oefenen) en me voorbereiden op hopelijk laatste operatie.’ Hoewel het koppel niet heeft laten weten waar zij momenteel zijn, verblijven zij op basis van de foto’s vermoedelijk in het Beau-Rivage Palace in Lausanne, Zwitserland.