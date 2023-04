Drake & Josh-acteur Drake Bell (36) vermist

De politie in Florida heeft op Facebook een bericht over Bells vermissing geplaatst. Daarin staat dat er zorgen zijn over zijn veiligheid. De 36-jarige Bell, bekend van de Nickelodeon-serie Drake & Josh, zou in een grijze BMW rijden en voor zover bekend voor het laatst in de buurt van een school zijn geweest.

Bell beëindigde recent een proeftijd van twee jaar nadat hij in 2021 werd veroordeeld voor het voeren van seksueel getinte gesprekken met een minderjarig meisje. Hij kreeg een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf.