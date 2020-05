Dochter prins Constantijn en Laurentien geslaagd voor eindexamen

In haar Instagram Story poseert de gravin met een vlag van haar middelbare school, het Maerlant Lyceum in Den Haag.

Eloise is erg populair op social media en heeft al bijna 7000 volgers op haar Instagram. Dat ze dat platform vooral gebruikt voor goede zaken, was te merken tijdens de coronacrisis. De gravin riep eind maart haar volgers op om de coronamaatregelen goed te volgen. „Ik vraag jullie om echt je best te doen om je zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden...”, aldus Eloise. „Samen kunnen we dit beter aan.”