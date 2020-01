Snelle scoort tweede nummer 1-hit

Smoorverliefd ontwikkelde Snelle samen met verzekeraar Interpolis. Met het nummer en de schokkende clip, waarin acteur Walt Klink de hoofdrol speelt, willen zij jongeren wijzen op de grote gevaren van appen op de fiets.

Lars Bos, zoals Snelle in het echt heet, is met zijn nieuwe hit ook de snelste stijger in de Top 40 deze week. Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat een nieuwe nummer 1 een sprong van zeventien plaatsen in de lijst maakt.