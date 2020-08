Brecht van Hulten heeft zin in nieuw avontuur

De proefopnames van afgelopen week verliepen voorspoedig. Brecht zegt in gesprek met ANP uit te kijken naar haar nieuwe job. „Het geeft een goed gevoel, het is fijn. Ik heb er zin in.”

Het is dat het coronavirus de wereld op zijn kop zette, anders was Brecht misschien heel ergens anders aan het werk geweest. „Ik besloot het in januari over een andere boeg te gooien.” Ze wilde de culturele sector in en had een baan bij het Van Gogh Museum gekregen. „Op 16 maart zou ik er beginnen, maar dat was de dag dat we in lockdown gingen”, blikt Brecht terug.

Informatief, maar wel gezellig

Werken bij het museum kwam er dus niet meer van, maar gelukkig was daar nog Brechts agent Julia Wolff. „Zij tipte mij bij SBS voor de 5 Uur Show en toen mocht ik op gesprek.” Voor de daaropvolgende screentest was Brecht niet per se zenuwachtig, maar ze besefte dat ’er wel wat van afhing’. „Ik moest het wel even laten zien.”

De 5 Uur Show ligt volgens Brecht dichter bij haarzelf dan Kassa. „Bij Kassa waren het vaak confronterende interviews. Dit is losser, het is informatief maar wel gezellig. Dat gaat me vrij natuurlijk af.”