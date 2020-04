Ruzie Public Enemy was een grap

De ’ruzie’ ging over een optreden van de groep bij een verkiezingsbijeenkomst van presidentskandidaat Bernie Sanders. Op een affiche daarvan stond dat Public Enemy zou komen optreden, terwijl Flavor Flav niet mee zou gaan. De rapper sommeerde Sanders daarom om geen reclame meer te maken voor het miniconcert, omdat niet de voltallige groep het podium zou beklimmen. Chuck D sneerde vervolgens dat de rapper het verschil nog niet weet tussen Bernie Sanders en footballspeler Barry Sanders.

In een interview in de podcast People’s Party zegt Chuck geïnspireerd te zijn door het hoorspel War of the Worlds van Orson Welles uit 1937. „Het was een manier om aandacht te krijgen”, zei Chuck D. „Het was een 1 aprilgrap.” Ook laat Chuck weten dat zijn relatie met zijn partner Flav ’beter is dan ooit’. Flavor Flav heeft nog niet gereageerd op de uitingen van Chuck.