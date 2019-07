Sophia Loren (84) maakt comeback

La vita davanti a sé is gebaseerd op het boek La vie devant soi van Romain Gary. Dit boek werd in 1978 ook al verfilmd onder de naam Madama Rosa en won destijds een Oscar voor beste buitenlandse film. Ponti stelt dat zijn verfilming heel anders zijn. De film vertelt het verhaal van madame Rosa (rol van Loren) die bevriend is met een kindje. Daarnaast loopt een andere verhaallijn rondom een ’moderne familie’. Naar verwachting verschijnt de film in 2020.

Het is de derde keer dat Loren samen met haar zoon aan een film werkt. „Op 84-jarige leeftijd wil ze nog alles geven om een film te maken die zo diepzinnig en uitdagend is, zowel op emotioneel als op fysiek gebied”, vertelt Ponti aan Variety.

Sinds haar laatste grote speelfilm in 2009, Nine, was Loren nog te zien in twee kleinere producties: My House is Full of Mirrors en de kortfilm Human Voices.