Maan ontroert fans met nieuwe uitdaging

„Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik heel erg van kinderen hou”, begint Maan haar verhaal op Instagram bij een reeks foto’s. „De eerste keer dat ik in het Prinses Maxima Centrum kwam, een ziekenhuis speciaal voor kinderen met kanker, wilde ik eigenlijk niet meer weg. Ik wilde zo graag blijven kletsen, knuffelen, zingen, foto’s maken en de kids een lach op hun gezicht bezorgen om ze even te laten vergeten dat ze ziek waren.”

De zangeres is dan ook supertrots dat ze ambassadeur is geworden van het PMC. „Het voelt zo gek dat ik na een bezoek langs de bedjes, weer in de auto kan stappen en wegrijden, terwijl de kinderen daar blijven liggen... Daarom wil ik heel graag meehelpen aan een toekomst waarin elk kind beter kan worden, door geld op te halen waarmee belangrijk onderzoek voor nieuwe behandelmethodes betaald kan worden.”

Dan richt ze zich op de patiëntjes zelf: „Tot snel lieve kids, ik kom snel weer langs om te kijken hoe het met jullie gaat en om even bij te kletsen. Jullie zijn strijders, echt ongelooflijk knap hoe jullie zo sterk en positief blijven, wij kunnen nog veel van jullie leren.”

Haar volgers zijn diep onder de indruk van haar ambassadeurschap en overladen haar met liefde en respect. „Wat mooi dit, lieverd”, reageert Maans vriendje Tony Junior. Haar nieuwe uitdaging zet ook anderen aan tot nadenken. „Jij lief mooi engeltje! Help heel graag waar nodig!”, schrijft Jessie Jazz.