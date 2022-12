Grote zorgen om Thaise prinses; buiten bewustzijn geraakt door hartaandoening

Volgens de verklaring van het paleis stortte de 44-jarige prinses woensdag in tijdens het trainen van haar honden ten noordoosten van Bangkok. Ze werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht en vervolgens per helikopter naar Bangkok gevlogen, waar ze wordt behandeld in het Chulalongkorn-ziekenhuis.

Ⓒ Getty Images

Het paleis beschreef haar toestand woensdagavond als ’tot op zekere hoogte stabiel’. Maar volgens sommige berichten is haar situatie zeer ernstig en zou ze kunstmatig in het leven worden gehouden.

Troon

Prinses Bajrakitiyabha, in Thailand bekend als ’Prinses Bha’, is een van de drie kinderen van koning Vajiralongkorn die formele koninklijke titels hebben, waardoor ze in aanmerking komt voor de troon volgens een paleiswet van 1924 en de grondwet van het land.

Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, zoals haar volledige naam luidt, leek als oudste kind van de 70-jarige koning Vajiralongkorn te worden klaargestoomd om hem op te volgen. De vorst moet nog formeel een erfgenaam aanwijzen en er is geen officiële discussie geweest over een troonsbestijging door de prinses.

’Prinses Bha’ is de dochter van de eerste vrouw van de koning, prinses Soamsawali, en maakt deel uit van de hechte kringen van haar vader sinds hij de alom gerespecteerde koning Bhumibol Adulyadej opvolgde in 2016. Ze is benoemd tot hoge officier in de persoonlijke garde van de koning.

De prinses is het meest zichtbare talentvolle lid van de koninklijke familie, met postdoctorale opleidingen in de rechten van twee Amerikaanse universiteiten. Ze heeft samengewerkt met de Verenigde Naties en was van 2012 tot 2014 ambassadeur van Thailand in Oostenrijk, Slovenië en Slowakije.

Koninklijke crisis

De Thaise monarchie wordt beschermd door strenge majesteitsschenniswetten die kritisch commentaar op de koning, koningin, troonopvolger of regent bestraft met maximaal vijftien jaar gevangenisstraf. Dat maakt publiekelijk debat over het koningshuis in het land zelf vrijwel onmogelijk.