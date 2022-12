Thaise prinses Bajrakitiyabha (44) in het ziekenhuis met hartproblemen

Prinses Bajrakitiyabha is opgenomen, nadat ze woensdag eerder buiten bewustzijn was geraakt. Eerst werd ze nagekeken in een lokaal ziekenhuis, waarna ze later met een helikopter naar een ziekenhuis is Bangkok is gebracht.

De prinses is een van de drie kinderen van Vajiralongkorn die een officiële titel hebben. Hierdoor komt ze in aanmerking voor de troon.