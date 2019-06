Freek baalt niet van gebrek aan vrienden

Zijn vrouw Hella is alles wat hij nodig heeft. „Ik heb een grote vriendin met wie ik bijna vijftig jaar ben”, zegt de 74-jarige Freek. „Ik ben nooit bij haar weggegaan. Wij hebben gewoon samen zoveel.”

De cabaretier viert dit jaar dat hij én vijftig jaar in het vak zit én 75 wordt. Daarom verschijnt er eind van de maand de documentaire Freek en staat hij met ’De week van Freek’ volgende week zeven avonden, met ieder een verschillende invulling, in de Stadsschouwburg in Haarlem. Ook Hella komt langs voor een „open gesprek.”

Ondanks zijn langlopende carrière en dat hij op leeftijd is, is Freek het optreden nog lang niet zat. Nog steeds geniet hij ontzettend van het podium. „Ik kom nog steeds over m’n toeren thuis van de energie. Dan denk ik: dat wil ik de volgende avond weer proberen.”