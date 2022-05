Kate Moss ontkent in verklaring van de trap te zijn geduwd door Johnny Depp

Het gebeurde allemaal tijdens een verblijf op Jamaica. In haar verklaring zei het model dat ze destijds samen met Depp in een resort verbleef en het misging tijdens een regenbui.

„Toen ik de kamer verliet, gleed ik de trap af en kreeg ik pijn in mijn rug. Ik schreeuwde omdat ik pijn had”, vertelde Moss de rechter vanuit Gloucester, waar ze momenteel is. Depp zou haar juist hebben geholpen en haar naar haar kamer hebben gedragen. „Hij heeft me nooit geduwd, geschopt of van een trap gegooid.”

Kate Moss heeft via een videoverbinding een verklaring afgelegd in de smaadzaak tussen Depp en Heard. Ⓒ ANP/HH

Het model en Depp hadden tussen 1994 en 1998 een relatie. De advocaten van de 58-jarige acteur hadden haar opgeroepen om in de zaak te getuigen. Zowel de advocaten van Depp als Heard mochten haar ondervragen, maar maakten daar geen gebruik van.

Heard en Depp staan al weken tegenover elkaar in een rechtbank in Virginia. De acteur beschuldigt zijn ex van smaad vanwege een ingezonden stuk dat zij over huiselijk geweld schreef in The Washington Post. Hij eist 50 miljoen dollar van haar, zij heeft hem daarop aangeklaagd voor 100 miljoen dollar.