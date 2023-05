Harry Potter-actrice Emma Watson acteert al vijf jaar niet meer: ik was ongelukkig

„Ik denk dat ik me een beetje opgesloten voelde”, aldus Watson. „Wat ik heel moeilijk vond, was dat ik iets moest gaan verkopen waar ik niet echt veel controle over had”, zegt ze. Zo vond Watson het soms lastig om journalisten te vertellen hoe een bepaalde film haar visie vertegenwoordigde. „Het was heel moeilijk om het gezicht en de woordvoerder te zijn van dingen waar ik niet bij betrokken was in het proces.”

Watson zegt het „frustrerend” te vinden dat ze soms verantwoordelijk werd gehouden voor een bepaalde film. „Ik had niet altijd inspraak of een stem. En ik begon te beseffen dat ik alleen voor dingen wilde staan die mijn eigen beslissing waren.”

Een terugkeer naar de filmwereld sluit Watson niet uit. „Maar ik vind het goed om te wachten op het volgende project dat echt juist voelt.” Watson heeft de afgelopen tijd haar energie gestoken in het ondernemerschap. Zo lanceert de Britse actrice binnenkort haar eigen premium gin. Samen met haar drie jaar jongere broer Alex treedt ze daarmee in de voetsporen van haar ouders die in het verleden in de wijnhandel zaten.