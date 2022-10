Meghan: ’Ik vond het niet leuk om een uiterlijk zonder inhoud te zijn’

Hoewel ze dankbaar is dat ze het werk kon doen, zegt ze dat het haar niet goed liet voelen. Ze hoopt dat haar dochter zich profileert vanwege haar brein, in plaats van om haar uiterlijk.

Meghan legt in haar podcast uit dat ze stopte bij Deal or No Deal omdat het haar deed voelen „alsof ze niet slim was.” Het programma legde nadruk op dat ze er goed uitzag, wat haar niet beviel. „Ik vond het niet leuk om een uiterlijk zonder inhoud te zijn”, vertelt ze. Ze hoopt dat Lilibet later meer uit haar leven wil halen. „Ik wil dat ze slim wil zijn en daar trots op wil zijn.”

Meghan verscheen in 2006 en 2007 in 34 afleveringen van Deal or No Deal.