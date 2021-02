Hugo Kennis wil als vrijwilliger bij de dierenambulance aan de slag

„Het klinkt misschien raar, maar die dag gaf me meer voldoening dan menig klus die ik ook doe”, zegt Hugo tegen het ANP. „Ik hoop het werk een keer in de week of maand te kunnen blijven doen. Met mijn onregelmatige werk zal het dan iets zijn op oproepbasis, maar het lijkt me heel mooi om ermee verder te gaan. Ik ben al gevraagd door de dierenambulance in Amsterdam en Eindhoven om langs te komen.”

Net als onder anderen Nienke Plas, Rutger Vink en Gio Latooy reed de kok een volledige dag mee op de ambulance. Hugo maakte van alles mee en overwon zelfs een angst. „Ik woon aan een natuurgebied en mijn vriend en ik zijn ooit aangevallen door een zwaan, die ons daarna nog tien minuten achtervolgde. Dus die angst wilde ik graag overwinnen en dat is gelukt. Ik heb een zwaan vastgehouden.”

Dol op dieren

Aan zijn dag hield de kok een nog dieper respect over voor de medewerkers. „Ze doen hun werk allemaal vrijwillig en maken lange en heftige dagen mee. Van het weghalen van een vogeltje tot dode katten ophalen, ze doen alles. Zo bijzonder.”

Hugo is zelf ook gek op dieren. In zijn grote afgesloten tuin lopen kippen en cavia’s vrij rond. Toch kookt en eet de kok niet altijd vegetarisch. „Maar ik zou nooit vlees of vis bij de supermarkt halen. Ik haal bijvoorbeeld een hele koe en die gebruik ik helemaal. En de hanen uit mijn tuin slacht ik zelf.”

Bij de dierenambulance blijven werken, past dus onverwacht goed bij Hugo. „Ik moet uitkijken dat ik niet te vaak ja zeg tegen dit soort programma’s”, zegt hij lachend. „Anders dan houd ik geen tijd meer over voor mijn normale werk.”