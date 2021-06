Tom Cruise zet vaart achter afmaken Mission: Impossible 7: ’Race tegen de klok’

Als alles goed gaat zou de productie in mei 2022 in de bioscoop moeten komen, meldt The Mirror.

Nadat er opnieuw een crewmember positief getest werd op het virus, zijn de opnames stilgelegd tot 14 juni. Daarna bleken nog een aantal medewerkers besmet te zijn, wat een forse aderlating is voor Cruise. De acteur en zijn collega’s moesten in quarantaine, wat financieel gezien rampzalig is voor de voortgang van de film.

Toch laat Tom zich niet uit het veld slaan. „Hij is vastberaden om het af te maken, ook al wordt het een race tegen de klok omdat zowel acteurs als crewleden al geboekt zijn voor andere klussen, omdat Mission: Impossible 7 eigenlijk allang afgerond had moeten zijn. En het is lastig om nu nog vervangers te vinden.”