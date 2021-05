Harry en Meghan delen nieuwe foto van Archie

Op de website van hun stichting Archewell is het zoontje van de hertog en hertogin van Sussex te zien met ballonnen in zijn hand. Archie is van achteren gefotografeerd terwijl hij op een grasveld staat.

Het koppel liet eerder op zijn verjaardag weten dat ze een fundraiser voor coronaprikken zijn gestart. Namens hun stichting vragen ze schenkingen voor een bedrijf dat zich inzet voor betere toegang tot coronavaccins over de hele wereld. „We kunnen geen betere manier vinden om de verjaardag van onze zoon te eren”, aldus Harry en Meghan.

De hertogin is in verwachting van haar tweede kindje. Meghan is deze zomer uitgerekend, maar de precieze datum is niet bekendgemaakt.