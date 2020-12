Tim Douwsma baalt van stempel ’virusgekkie’

„Ik sta volledig achter de standpunten die ik toen benoemd heb. Wat er toen qua impact gebeurd is, ook op mijn gezin en de mensen om me heen, is wel heftig. Ik vind het niet erg om uit te spreken wat ik ervan vind, maar ik voel het stukje strijd en de polarisatie daarin. Dat brengt ons niet verder”, vertelt Tim in de podcast. De zanger was een van de BN’ers die zich in september uitsprak tegen de coronamaatregelen met de hashtag #ikdoenietmeermee.

Ook baalt hij ervan dat hij is weggezet als ’gekkie’. „De polarisatie die gaande is en mensen in een hoek neerzetten omdat je kritisch bent en die je meteen afstempelen als gekkies. Daar heb ik heel erg moeite mee. Dat vind ik heel pittig.”

Volgens de zanger valt de media daarin ook iets te verwijten. „Ik vind dat er vanuit de media veel te weinig kritische noten zijn. Mensen met een ander geluid en die vragen stellen - en of ik dat nou ben of Doutzen Kroes of Katja Schuurman - worden meteen in een hoekje gezet”, aldus Tim.