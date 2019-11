Vormgeving met een vriendelijk gezicht

Alessandro Mendini stelde de expositie zelf samen.

Goed design dat tegen kitsch aanschurkt. Alessandro Mendini is er groot mee geworden. In het Groninger Museum, dat dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert en waarvan hij de hoofdarchitect was, maakt de Italiaanse ontwerper de bezoeker nu deelgenoot van zijn speelse, opgewekte denkwereld. Hierin kunnen kasten en stoelen sculpturen worden, kurkentrekkers elegant als een danseressen zijn en vazen olijke smoeltjes hebben.