Top Gun-achtige ’Devotion’ is hommage aan vergeten oorlogsheld

Wat: drama, oorlog

Regie: J.D. Dillard

Met: Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson

Het is 1950 en luitenant Tom Hudner en zijn wingman Jesse Brown boffen. Ze mogen op oefening in het zonnige Middellandse Zeegebied. In het mondaine Cannes worden de twee zelfs door Liz Taylor uitgenodigd voor een avondje casino. Maar het is uit met de pret als in Korea de oorlog tussen Noord en Zuid uitbreekt. Meteen zet hun vliegdekschip USS Leyte koers naar het front. Hun missie: het bombarderen van twee bruggen die Chinese steun aan de Noord-Koreanen moet voorkomen.

Wat volgt is een soort Top Gun-light waarin het vooral tijdens de lange aanloop even doorbijten is. We zien Brown tijdens zijn opleiding uitgescholden en tegengewerkt worden, waarna Hudner hem – bijna letterlijk – onder zijn vleugels neemt. Intussen voert Dillard ons vertrouwd, maar fijn ’eyecandy’: blinkende kisten, glanzende zonnebrillen, stoere vliegeniersjacks. De film komt pas echt van de grond als tijdens de aanvalsmissie één van de twee boven vijandelijk gebied wordt neergehaald, waarmee hun vriendschap op de proef wordt gesteld. Gelukkig blijft Dillard in deze finale weg van verleidelijk machismo en melodrama. Daardoor is Devotion een sobere, maar bevredigende hommage geworden aan een vergeten held uit een vergeten oorlog.

✭✭✭ (3 uit 5)