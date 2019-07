Boris Becker is rijbewijs zes maanden kwijt

Ook moet hij een boete van bijna 1700 pond betalen. De overtredingen vonden plaats in maart en juli van 2018. Hij reed de ene keer zo’n 18 kilometer te hard, de andere keer ging het om 21 kilometer boven de snelheidslimiet. Hij deed dit beide keren op dezelfde weg, zo meldt de Daily Mail.

Het is bepaald niet de eerste keer dat Becker de fout in gaat. Hij werd onder andere ook al eens staande gehouden voor bellen achter het stuur.

Zelf was Becker woensdag niet aanwezig in de rechtbank. Zijn advocaat liet weten dat hij niet in beroep gaat tegen de straf.