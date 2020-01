Grootste Canadese krant: We willen royals Harry en Meghan niet

De meest invloedrijke krant van het land The Globe and Mail vindt het een ’constitutioneel taboe’ dat een senior lid van het koninklijk huis in Canada, als onderdeel van de Gemenebest, zou wonen. Als het ’gewoon goeie oude Harry en Meghan uit Sussex’ waren, waren ze van harte welkom, maar koninklijke inwoners zijn volgens hen niet welkom, staat in een bijtend redactioneel commentaar te lezen.

De beveiliging voor de Sussexes zou al een miljoen pond per jaar kosten, terwijl Harry ondertussen in hun levensonderhoud voorziet met de inkomsten uit het hertogdom van Charles, waaruit hij een bedrag van 2,3 miljoen pond per jaar krijgt. Toch is geld niet het bezwaar dat de krant aanhaalt: „Het gaat dieper dan de mogelijkheid dat de FBI een paar miljoen extra moet zien aan te boren. De unieke monarchie van dit land, en zijn delicate maar essentiële plaats in ons constitutioneel systeem, betekent dat een koninklijke inwoner - de prins staat op de zesde plaats in opvolging - niet iets is dat Canada kan toestaan. Het is een onuitgesproken constitutioneel taboe.”

’Geen opvangplaats’

In nog een paar harde quotes: „Onze royals wonen hier niet. Ze regeren van een afstand. Dicht aan ons hart, ver van onze harten.” En: „Prinsen worden niet hierheen verscheept als er aan de andere kant van de oceaan geen nuttige verplichtingen voor hen gevonden kunnen worden.” Nog stelliger: „Canada verwelkomt mensen van elk geloof, elke nationaliteit en elk ras, maar als je een senior lid bent van onze koninklijke familie, kan dit land niet je thuis zijn.”

Het land is geen opvangplaats voor wie weg wil uit Engeland, maar toch een royal wil blijven, is de conclusie. De krant noemt het plan van het gezin om naar Canada te verhuizen maar wel onderdeel van de koninklijke familie te blijven, bovendien ’vaag’ en vindt dan ook dat de regering van Trudeau het koninlijke koppel zou moeten weigeren. Eerder Twitterde premier Justin Trudeau juist dat het gezin ’altijd welkom’ zou zijn.