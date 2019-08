HBO weer naar de rechter om misbruikdocu Michael Jackson

Eerder deed de zender al een poging om de zaak niet te laten voorkomen, maar dat verzoek werd afgewezen. Dat meldt Variety. Volgens de familie Jackson heeft de zender met de uitzending in maart contractbreuk gepleegd. Het gaat om een contract uit 1992, dat werd opgesteld omdat de zender een concertregistratie uitzond, waarin is opgenomen dat HBO de zanger niet mag vernederen of te schande mag maken. De zender zou dit volgens de nabestaanden van de in 2009 overleden Jackson wel hebben gedaan met het uitzenden van de documentaire.

Onzin, vindt HBO. Advocaten van de zender stellen dat het contract was ontbonden nadat beide kanten aan hun verplichtingen hadden voldaan. Omdat de concertreeks al in 1992 is uitgezonden, zou het daarom dus niet meer van kracht zijn. Daarnaast vindt HBO dat met de aanklacht de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden. De documentairemakers en vermeende slachtoffers zouden dan worden ’gestraft’ enkel door het vertellen van hun verhaal.

Contractbreuk

De Jacksons laten in een verklaring weten dat vrijheid van meningsuiting niet een geldige reden is om het in hun ogen gepleegde contractbreuk teniet te doen. „De nabestaanden van Michael Jackson zijn ervan overtuigd dat HBO’s meest recente poging om onder zijn contractuele verplichtingen uit te komen, zal falen.”

De rechter buigt zich op 19 september over de zaak.

In de in maart uitgezonden Leaving Neverland beschuldigen twee mannen Jackson ervan als kind door hem te zijn misbruikt. De film deed flink wat stof opwaaien en zorgde onder meer voor een boycot van Jacksons muziek op verschillende radiozenders. De familie van Jackson bleef echter achter de King of Pop staan en noemde de film onwaar en walgelijk.